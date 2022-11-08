Казахстанские теннисистки повели в матче с Великобританией на Кубке Билли Джин Кинг

Женская сборная Казахстана по теннису повела в матче с Великобританией в рамках групповой стадии финала Кубка Билли Джин Кинг. Турнир проходит в Глазго (Шотландия).

Первую победу Казахстану принесла Юлия Путинцева. Она одержала волевую победу над британкой Кэйти Бултер со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Путинцева два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 12. На счету Бултер пять эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем матче чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина сразится с 98-й ракеткой мира Хэрриет Дарт.

Напомним, действующими чемпионками Кубка Билли Джин Кинг являются российские теннисистки, которые отстранены от текущего розыгрыша решением ITF.