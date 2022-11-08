Арина Соболенко: раньше я очень агрессивно реагировала на поражения, считала себя лучшей

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как изменилось её отношение к поражениям.
«В этом сезоне я научилась проигрывать. Раньше очень агрессивно реагировала на тяжёлые поражения, а теперь могу смириться с проигрышем. Для меня это очень важно, потому что речь не только о теннисе. Ещё это значит быть хорошим человеком. Я чувствую, что становлюсь лучше, а это самое главное.
Я могу проиграть, могу сделать выводы, двигаться дальше и продолжать работать. Раньше после поражений я выпадала на неделю. Я тренировалась, но мыслями была в другом месте, потому что много думала о последнем матче. В общем, я становлюсь профессиональнее.
Я не умела проигрывать, очень расстраивалась из-за поражений и не могла смириться с тем, что кто-то способен меня победить. Я считала, что я лучшая и никто не может меня победить. Наверное, это был правильный подход, потому что я проигрывала не так много финалов. Возможно, мне нужно вернуть тот подростковый настрой», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.
- 8 ноября 2022
-
23:08
-
22:46
-
21:29
-
20:58
-
19:28
-
18:52
-
18:43
-
16:11
-
15:42
-
15:01
-
14:43
-
14:39
-
13:42
-
12:11
-
11:40
-
11:03
-
10:41
-
10:31
-
10:22
-
09:50
-
09:16
-
09:16
-
08:53
-
08:37
-
08:30
-
08:30
-
08:22
-
07:48
-
07:43
-
07:37
-
07:32
-
06:52
-
04:39
-
04:25
-
02:30