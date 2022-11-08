Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко: раньше я очень агрессивно реагировала на поражения, считала себя лучшей

Арина Соболенко: раньше я очень агрессивно реагировала на поражения, считала себя лучшей
Комментарии

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как изменилось её отношение к поражениям.

«В этом сезоне я научилась проигрывать. Раньше очень агрессивно реагировала на тяжёлые поражения, а теперь могу смириться с проигрышем. Для меня это очень важно, потому что речь не только о теннисе. Ещё это значит быть хорошим человеком. Я чувствую, что становлюсь лучше, а это самое главное.

Я могу проиграть, могу сделать выводы, двигаться дальше и продолжать работать. Раньше после поражений я выпадала на неделю. Я тренировалась, но мыслями была в другом месте, потому что много думала о последнем матче. В общем, я становлюсь профессиональнее.

Я не умела проигрывать, очень расстраивалась из-за поражений и не могла смириться с тем, что кто-то способен меня победить. Я считала, что я лучшая и никто не может меня победить. Наверное, это был правильный подход, потому что я проигрывала не так много финалов. Возможно, мне нужно вернуть тот подростковый настрой», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Кудерметова в паре с Мертенс вырвала победу в Финале WTA! Соболенко осталась без титула Кудерметова в паре с Мертенс вырвала победу в Финале WTA! Соболенко осталась без титула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022