Энди Маррей: я крайне разочарован. Последние четыре-пять месяцев работал недостаточно

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей проанализировал своё выступление в концовке сезона-2022.
«Меня расстроили последние несколько месяцев. На заключительных семи-восьми турнирах у меня случались судороги, этого никогда не было на регулярной основе. Поэтому я крайне разочарован. Я могу смириться с поражением в матче, поскольку теннис – сложный вид спорта и иногда ты выступаешь не так хорошо, как хотелось бы, но нет никакого оправдания физической неготовности.
Я считаю, что последние четыре-пять месяцев я недостаточно работал, чтобы выступать на должном уровне. Нужны изменения, если я хочу вернуться в топ. У меня позитивный настрой по поводу следующего сезона и предстоящей работы. Я уже начал подготовку и следующие шесть-восемь недель должен выкладываться в спортзале и на тренировочном корте», — приводит слова Маррея Evening Standard.
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