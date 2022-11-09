Людмила Самсонова опубликовала фото с романтического отдыха на Мальдивах с возлюбленным

20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала в социальных сетях серию снимков с романтического отдыха на Мальдивах со своим возлюбленным.
Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой
Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой
Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой
Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой
Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой
Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой
Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой
На последнем в сезоне-2022 турнире категории WTA-1000 Самсонова дошла до третьего круга, где проиграла представительнице Чехии Мари Боузковой со счётом 6:0, 5:7, 3:6. По ходу соревнований Людмила среди прочих обыграла посеянную второй Арину Соболенко из Беларуси.
23-летняя Самсонова не сумела отобраться на Итоговый чемпионат WTA, который в итоге выиграла француженка Каролин Гарсия. Таким образом, сезон-2022 для россиянки завершён. В 2022 году Самсонова завоевала три титула на уровне WTA.
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