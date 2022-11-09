«Мастерс» в Париже продал в 4,5 раза больше билетов, чем Итоговый чемпионат WTA

Турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция) посетило в 4,5 раза больше зрителей, чем Итоговый чемпионат WTA, который параллельно проходил в Форт-Уэрте (штат Техас, США).

На соревнования в Париже, по словам их директора Седрика Пиолина, было продано 164 тыс. билетов, что является рекордом турнира. А на женский Итоговый фанаты приобрели лишь 35 тыс. билетов.

Чемпионом «Мастерса» в Париже сенсационно стал 19-летний датский теннисист Хольгер Руне, в финале обыгравший действующего чемпиона, 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Итоговый чемпионат WTA в 2022 году выиграла представительница Франции Каролин Гарсия, в решающем матче она обыграла белоруску Арину Соболенко.