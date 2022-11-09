Арина Соболенко обратилась к болельщикам после поражения от Гарсии в финале Итогового

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к болельщикам, после того как проиграла француженке Каролин Гарсии в финальном матче Итогового чемпионата WTA, который прошёл в Форт-Уэрте (штат Техас, США). Соболенко проиграла Гарсии со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

«Большое вам спасибо за все добрые сообщения, которые я получаю. Ваша поддержка очень много значит для меня! Спасибо, ребята. Мне очень приятно», — написала Арина в своих социальных сетях.

Напомним, Арина Соболенко и Каролин Гарсия поднялись в рейтинге WTA после финала Итогового турнира.

Рейтинг WTA. 7 ноября

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 11 085 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5055.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 4691.

4 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4375.

5 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 3925.