Жабер — о минувшем сезоне: американские горки
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Финалистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, тунисская теннисистка Онс Жабер опубликовала пост в соцсетях, в котором подвела итоги минувшего сезона.
«Какой был сезон, столько эмоций, титулов и воспоминаний. Я была близка к тому, чтобы сделать его для себя ещё лучше, но я знаю, что должна предпринять, чтобы достичь этого в следующем году!
Я бы не прошла через эти американские горки без моей команды и семьи: Карима, Иссама и Мелани», — написала Жабер, добавив в конце эмодзи в виде сердца.
Напомним, в прошедшем сезоне Онс Жабер вышла в финал Уимблдона и US Open, однако в обоих случаях не смогла дотянуться до титула. Тунисская теннисистка закончила год в качестве второй ракетки мира.
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