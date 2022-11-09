Немецкий теннисист: Рафаэль Надаль может закончить как Борис Беккер

Бывший немецкий теннисист Александр Васке высказался по поводу травм 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля. По мнению Васке, с Надалем может произойти нечто подобное тому, что было с шестикратным чемпионом ТБШ Борисом Беккером, который закончил карьеру в 31 год.

«Ребята из моей академии сомневаются в будущем Рафаэля Надаля. Он играл на «Ролан Гаррос» на уколах из-за ноги и признался, что в то время серьёзно думал о завершении карьеры. Мы видели, как он ходил на костылях через несколько дней после победы в Париже. Через десять дней он начал готовиться к Уимблдону.

Рафа хочет закончить карьеру на своих условиях. Но, когда речь идёт о его физическом состоянии и его будущем, на ум приходит история Бориса Беккера. У Надаля через несколько лет могут взоникнуть серьёзные физические ограничения, как было у Бориса. Всё указывает на это. Но любовь к игре и страсть к соревнованию сильнее разума», — цитирует Васке Tennis World USA.