Азаренко похвасталась кроссовками на сезон-2023

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала новую фотографию в соцсетях, на которой продемонстрировала кроссовки на следующий сезон.

«Новые кроссовки 2023… Лавандовые», — написала Азаренко, добавив тег теннисной линейки Nike.

В сезоне-2022 Азаренко не сумела отобраться на Итоговый чемпионат WTA. Её лучшим результатом в текущем году является полуфинал турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).

33-летняя Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка US Open. Минувший сезон она завершила на итоговом 27-м месте рейтинга WTA.