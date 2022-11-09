Азаренко похвасталась кроссовками на сезон-2023
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Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала новую фотографию в соцсетях, на которой продемонстрировала кроссовки на следующий сезон.
«Новые кроссовки 2023… Лавандовые», — написала Азаренко, добавив тег теннисной линейки Nike.
В сезоне-2022 Азаренко не сумела отобраться на Итоговый чемпионат WTA. Её лучшим результатом в текущем году является полуфинал турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).
33-летняя Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка US Open. Минувший сезон она завершила на итоговом 27-м месте рейтинга WTA.
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