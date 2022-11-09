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«Хорошо, что не было камер». Стэн Вавринка рассказал о конфликте с женой Роджера Федерера

«Хорошо, что не было камер». Стэн Вавринка рассказал о конфликте с женой Роджера Федерера
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка рассказал о конфликте с супругой 20-кратного победителя мэйджоров Роджера Федерера.

Во время полуфинала Итогового турнира ATP 2014 года жена Федерера назвала Вавринку плаксой. Стэн указал на неё ракеткой и спросил Роджера: «Что она сказала?» После этого Вавринка обратился к судье на вышке: «Она делала то же самое на Уимблдоне. Всякий раз, как я оказываюсь на той стороне корта, где она сидит, она кричит перед моей подачей. Это невыносимо».

«Мы могли бы вместе снять несколько фильмов. Конечно, была очень и очень напряжённая ситуация сразу после того полуфинала. Очень, очень жарко. Очень, очень сложная ситуация для обеих сторон. Хорошо, что тогда не было камер в коридорах и раздевалках.

Но надо было помнить, что нам нужно было выиграть Кубок Дэвиса. Я не собирался делать так, чтобы этот небольшой спор, который из-за эмоций превратился в большой, разрушил эту победу», — приводит слова Стэна Eurosport.

Вавринка проиграл тот полуфинал, упустив четыре матчбола.

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