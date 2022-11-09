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Каролин Гарсия одной фразой описала эмоции от победы над Соболенко в финале Итогового

Каролин Гарсия одной фразой описала эмоции от победы над Соболенко в финале Итогового
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Французская теннисистка Каролин Гарсия опубликовала новый пост в своих социальных сетях после того, как обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко в финале Итогового чемпионата WTA в Форт-Уэрте (штат Техас, США). Гарсия победила Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Чистая радость и счастье», — написала Каролин. Она добавила, что этот трофей является крупнейшим в её карьере.

Напомним, Арина Соболенко и Каролин Гарсия поднялись в рейтинге WTA после финала Итогового турнира.

Рейтинг WTA. 7 ноября
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 11 085 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5055.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 4691.
4 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4375.
5 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 3925.

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