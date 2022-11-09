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Жена Джоковича ответила на критику в адрес Новака за манипуляции команды с водой в Париже

Жена Джоковича ответила на критику в адрес Новака за манипуляции команды с водой в Париже
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Елена Джокович, жена 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, прокомментировала видео с подозрительными действиями команды серба на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).

Во время одного из матчей Джокович попросил болгёрл принести ему воды от команды. В Сети появилось видео, на котором физиотерапевт серба Улисес Бадио, сидевший на трибунах, начинает готовить ему какую-то смесь. Сидевший рядом с ним тренер Джоковича Марко Паничи замечает, что этот момент снимают, и просит одного из членов команды закрыть происходящее спиной, что в итоге и происходит.

«Я не вижу тут ничего такого. А вижу лишь, как люди пытаются скрывать свои дела в мире, где каждый чувствует, что имеет полное право наводить на вас камеру, когда захочет. Судя по всему, в наши дни желание либо попытка сохранить приватность автоматически делает тебя изворотливым.

Новак заговорит, когда будет готов говорить. Вся эта чушь насчёт того, чтобы заставить людей говорить о том, о чём они не готовы говорить, потому что другие нетерпеливы, — абсурд.

Помолчите немного. Больше думайте о себе. Не всё, что вы видите, является спорным. Это может быть личным. Это ведь не запрещается?» — написала Елена Джокович в «Твиттере».

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