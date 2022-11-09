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Миша Зверев сообщил о здоровье брата Александра. Тот не играл с июня после тяжёлой травмы

Миша Зверев сообщил о здоровье брата Александра. Тот не играл с июня после тяжёлой травмы
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Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат экс второй ракетки мира Александра Зверева, рассказал о состоянии спортсмена. Напомним, в июне Зверев-младший получил тяжёлую травму ноги в полуфинале «Ролан Гаррос», в котором его соперником был 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль.

«Мы смогли потренироваться на прошлой неделе. Мы даже смогли немного поиграть в понедельник. Он пока не испытывает боли и чувствует себя хорошо», — приводит слова Зверева-старшего австралийское издание West Australian, ссылаясь на Eurosport.

Ожидается, что Александр Зверев вернётся на корт на выставочных турнирах в декабре. Из-за длительного простоя немецкий теннисист опустился на 12-е место в рейтинге ATP.

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