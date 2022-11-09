Рафаэль Надаль прибыл на Итоговый турнир ATP в Турине. Фото

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль прибыл в Турин (Италия). Соответствующая фотография появилась в «твиттере» итальянского журналиста Марко Кастельнуово. С 13 по 20 ноября в Турине пройдёт Итоговый чемпионат ATP, одним из участников которого станет Надаль.
Фото: из личного архива марко кастельнуово
Помимо Надаля на турнире выступят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц.
Список участников доступен на «Чемпионате».
В 2021 году Итоговый турнир ATP выиграл немецкий теннисист Александр Зверев. В финале он в двух сетах победил Медведева. Зверев не играл с июня после того, как получил тяжёлую травму ноги в полуфинале «Ролан Гаррос» с Надалем.
- 9 ноября 2022
-
15:52
-
15:31
-
15:15
-
14:29
-
13:35
-
12:01
-
11:26
-
11:14
-
11:01
-
10:14
-
10:01
-
09:33
-
09:31
-
09:06
-
09:01
-
08:56
-
08:46
-
07:20
-
00:46
-
00:32
-
00:08
- 8 ноября 2022
-
23:08
-
22:46
-
21:29
-
20:58
-
19:28
-
18:52
-
18:43
-
16:11
-
15:42
-
15:01
-
14:43
-
14:39
-
13:42
-
12:11