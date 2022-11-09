Рафаэль Надаль прибыл на Итоговый турнир ATP в Турине. Фото

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль прибыл в Турин (Италия). Соответствующая фотография появилась в «твиттере» итальянского журналиста Марко Кастельнуово. С 13 по 20 ноября в Турине пройдёт Итоговый чемпионат ATP, одним из участников которого станет Надаль.

Фото: из личного архива марко кастельнуово

Помимо Надаля на турнире выступят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц.

Список участников доступен на «Чемпионате».

В 2021 году Итоговый турнир ATP выиграл немецкий теннисист Александр Зверев. В финале он в двух сетах победил Медведева. Зверев не играл с июня после того, как получил тяжёлую травму ноги в полуфинале «Ролан Гаррос» с Надалем.