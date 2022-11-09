19-летняя чемпионка US Open Эмма Радукану попросила совета у Гарри Кейна
Поделиться
Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану пообщалась с нападающим «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Гарри Кейном. Об этом сообщает издание Tennis365.
По информации издания, Радукану поинтересовалась у Кейна, как жить в условиях, когда к тебе постоянно приковано внимание. Также сообщается, что Эмма и Гарри немного побеседовали, и футболист поделился с теннисисткой своим опытом.
Напомним, недавно стало известно, что Эмма Радукану вновь сменила тренера. В последнее время она занималась под руководством российского специалиста Дмитрия Турсунова.
Высшее достижение Радукану на турнирах «Большого шлема» в сезоне-2022 — выход во второй круг.
Комментарии
- 9 ноября 2022
-
15:52
-
15:31
-
15:15
-
14:29
-
13:35
-
12:01
-
11:26
-
11:14
-
11:01
-
10:14
-
10:01
-
09:33
-
09:31
-
09:06
-
09:01
-
08:56
-
08:46
-
07:20
-
00:46
-
00:32
-
00:08
- 8 ноября 2022
-
23:08
-
22:46
-
21:29
-
20:58
-
19:28
-
18:52
-
18:43
-
16:11
-
15:42
-
15:01
-
14:43
-
14:39
-
13:42
-
12:11
Партнерский контент