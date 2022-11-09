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19-летняя чемпионка US Open Эмма Радукану попросила совета у Гарри Кейна

19-летняя чемпионка US Open Эмма Радукану попросила совета у Гарри Кейна
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Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану пообщалась с нападающим «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Гарри Кейном. Об этом сообщает издание Tennis365.

По информации издания, Радукану поинтересовалась у Кейна, как жить в условиях, когда к тебе постоянно приковано внимание. Также сообщается, что Эмма и Гарри немного побеседовали, и футболист поделился с теннисисткой своим опытом.

Напомним, недавно стало известно, что Эмма Радукану вновь сменила тренера. В последнее время она занималась под руководством российского специалиста Дмитрия Турсунова.

Высшее достижение Радукану на турнирах «Большого шлема» в сезоне-2022 — выход во второй круг.

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