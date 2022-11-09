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«Родительство...» Элина Свитолина показала милое фото с Монфисом и новорождённой дочкой

«Родительство...» Элина Свитолина показала милое фото с Монфисом и новорождённой дочкой
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях милое фото. На снимке также присутствуют муж Свитолиной, французский теннисист Гаэль Монфис, и их новорождённая дочь. В середине октября Свитолина родила девочку, которую назвали Скай.

«Родительство...» — подписала фото Элина.

Фото: из личного архива элины свитолиной

28-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. В последний раз Элина выходила на корт 24 марта, когда проиграла британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Надеюсь, я буду крутым папочкой». Как Свитолина и Монфис празднуют рождение дочери «Надеюсь, я буду крутым папочкой». Как Свитолина и Монфис празднуют рождение дочери
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