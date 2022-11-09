Рублёв сыграет на выставочном турнире в Саудовской Аравии. Ранее туда заявился Медведев
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Российский теннисист Андрей Рублёв сыграет на выставочном турнире в Дирии (Саудовская Аравия), который пройдёт с 8 по 10 декабря. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Также на турнир заявился британец Кэмерон Норри.
Ранее сообщалось, что на турнире сыграют россиянин Даниил Медведев, немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим и швейцарец Стэн Вавринка. Остальных участников назовут в ближайшие недели.
В настоящий момент Рублёв и Медведев готовятся к Итоговому чемпионату ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Помимо них, на турнире сыграют испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц.
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