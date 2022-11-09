«Как так?» Чесноков назвал неполноценными Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг без России

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что не считает полноценными Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, на которых нет сборных России ввиду решения об отстранении мужской и женской национальных команд.
«Не слежу за Кубком Билли Джин Кинг. Я россиянин и хочу смотреть на игру российских теннисистов. Сборная России является действующим победителем командных соревнований. У нас две девушки вошли в первую десятку рейтинга по итогам года — и нас там нет. Как такое может быть? Эти соревнования со спортивной точки зрения нельзя считать полноценными. Соревнования теряют зрелищность без сильнейших спортсменов.
У нас Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют на Итоговом турнире. Представляете, Россия сыграла бы с Испанией в Кубке Дэвиса, это было бы очень интересно. Раньше нам говорили, что спорт вне политики, но сейчас этот лозунг воспринимается как анекдот», — цитирует Чеснокова ТАСС.
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