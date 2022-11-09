Папарацци опубликовали первое фото Рафаэля Надаля с новорождённым сыном

Испанский таблоид Revista Semana опубликовал первую фотографию 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля с сыном. Издание вынесло это фото на обложку.

Напомним, у 36-летнего теннисиста и его жены Марии Перелло 8 октября родился сын, которого назвали Рафаэль. В объективы камер также попала и сама Мария.

В данный момент Надаль находится в Турине (Италия), где с 13 по 20 ноября пройдёт Итоговый чемпионат ATP. Надаль никогда не становился чемпионом данных соревнований. Помимо Рафаэля, в Турине выступят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц.