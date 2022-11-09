Легендарный Бьорн Борг прилетел в Уругвай, чтобы поддержать сына на челленджере

11-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швед Бьорн Борг прилетел на турнир серии «челленджер», который проходит в Монтевидео (Уругвай). Легендарный теннисист решил поддержать 19-летнего сына Лео.

Отметим, что младший Борг, получивший WC, неудачно выступил на соревнованиях. На старте он со счётом 5:7, 1:6 проиграл 245-й ракетке мира представителю Аргентины Мариано Навоне. Встреча продлилась 1 час 24 минуты.

Сам Лео в данный момент занимает 519-ю строчку в рейтинге ATP.

Сам 66-летний Бьорн ранее традиционно выступил в качестве капитана сборной Европы на выставочном турнире — Кубке Лэйвера. Соревнования прошли на O2-арене в Лондоне (Великобритания). Команда Борга впервые в истории проиграла сборной мира.