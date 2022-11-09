Даниил Медведев провёл первую тренировку в Турине в преддверии Итогового турнира ATP
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прибыл в Турин (Италия), где с 13 по 20 ноября пройдёт Итоговый чемпионат ATP. Организаторы соревнований опубликовали фото с тренировки теннисиста.
Помимо Медведева, за титул в Турине поборются испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас, россиянин Андрей Рублёв, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц.
Действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP является немец Александр Зверев, пропустивший вторую часть сезона из-за серьёзной травмы, полученной на «Ролан Гаррос». В финале 2021 года он обыграл именно Медведева со счётом 6:4, 6:4. Сам Даниил выигрывал Итоговый в 2020 году.
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