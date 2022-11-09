На молодёжном Итоговом чемпионате ATP был сыгран самый длительный матч в истории турнира

На молодёжном Итоговом чемпионате ATP провели самый длительный матч в истории турнира. Соревнования проходят в Милане (Италия).
В матче групповой стадии итальянцы Маттео Арнальди и Франческо Пассаро провели на корте 2 часа 38 минут. Поединок в упорной борьбе выиграл Пассаро со счётом 4:3 (9:7), 2:4,3:4 (4:7), 4:3 (7:4), 4:3 (10:8). Пассаро восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Арнальди четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Напомним, согласно регламенту турнира, матчи проходят в пятисетовом формате, но в партиях игра идёт до четырёх геймов. При счёте 3:3 проводится тай-брейк. При счёте 40:40 в гейме играется решающее очко.
Действующим чемпионом Итогового является нынешняя первая ракетка мира, победитель US Open — 2022 испанец Карлос Алькарас.
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