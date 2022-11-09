Отец Новака Джоковича высказался о перспективах сына, упрекнув Роджера Федерера
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Срджан Джокович, отец 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, высказался о будущем сына, упомянув 20-кратного победителя ТБШ швейцарца Роджера Федерера, который ранее завершил карьеру.
«Новак определённо станет лучшим спортсменом всех времён. Он планирует играть ещё два года. Из-за того, как Федерер позволял себе играть в последние годы, из-за некоторых других вещей мой сын может играть столько, сколько захочет. Но он не сделает этого, потому что он серб, потому что он Джокович», — приводит слова Джоковича-старшего Tennis World USA со ссылкой на эфир телеканала K1.
В данный момент Джокович готовится к выступлению на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.
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