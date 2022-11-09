«Я не политик». Норри — о критике участия в выставочном турнире в Саудовской Аравии

Первая ракетка Великобритании Кэмерон Норри отреагировал на критику своего участия в выставочном турнире в Саудовской Аравии. Правозащитники указывают на то, что власти страны не уважают права человека, но при помощи спорта пытаются улучшить свой имидж.

Призовой фонд турнира в Саудовской Аравии составил $ 3 млн, он пройдёт с 8 по 10 декабря. На нём также сыграют россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, а также немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим, швейцарец Стэн Вавринка и француз Гаэль Монфис.

«Я не политик и не считаю правильным вмешиваться в политику других государств. Моя задача – профессионально играть в теннис. И этот турнир в Саудовской Аравии позволит мне сыграть с лучшими игроками мира, чтобы потом, возможно, выиграть Australian Open», — приводит слова Норри BBC.