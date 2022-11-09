Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль поделился эмоциями от приезда в Турин на Итоговый чемпионат ATP

Рафаэль Надаль поделился эмоциями от приезда в Турин на Итоговый чемпионат ATP
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от выступления на Итоговом чемпионате ATP – 2022, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Надаль ни разу в карьере не выигрывал данные соревнования.

Помимо Надаля, в Турине выступят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц.

«Всегда здорово выступать на последнем турнире сезона. Это демонстрирует, что ты провёл отличный год, поэтому я рад. Для меня Италия очень близкая страна. Но в Турине я впервые в жизни, для меня это новый опыт, и я очень рад. И, конечно, выложусь на полную, как всегда», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

Сместят ли Алькараса с первой строчки Надаль и Циципас? Всё решится в Турине на Итоговом! Сместят ли Алькараса с первой строчки Надаль и Циципас? Всё решится в Турине на Итоговом!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022