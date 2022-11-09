Рафаэль Надаль поделился эмоциями от приезда в Турин на Итоговый чемпионат ATP

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от выступления на Итоговом чемпионате ATP – 2022, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Надаль ни разу в карьере не выигрывал данные соревнования.

Помимо Надаля, в Турине выступят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц.

«Всегда здорово выступать на последнем турнире сезона. Это демонстрирует, что ты провёл отличный год, поэтому я рад. Для меня Италия очень близкая страна. Но в Турине я впервые в жизни, для меня это новый опыт, и я очень рад. И, конечно, выложусь на полную, как всегда», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.