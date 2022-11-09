«Если у ATP получается, то и у нас должно». Свёнтек критически высказалась о работе WTA

Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек критически высказалась об организации Итогового чемпионата WTA в Форт-Уэрте (Техас, США). Ранее стало известно, что на соревнования билетов продали в четыре раза меньше, чем на параллельно прошедший «Мастерс» в Париже (Франция).

«Я не играла на Итоговом в его лучшие годы – в плане организации, когда WTA не нужно было всё спешно устраивать. Так что я бы хотела, чтобы в следующем году турнир осел в одном месте и стал таким же большим, как был раньше. Или таким же большим, как в ATP. С другой стороны, я понимаю, почему так получилось. С деловой точки зрения организовать такой турнир, наверное, сложно. Но если у ATP получается, то и у нас должно.

Во время итоговых турниров всегда идут разговоры про призовые. И мне грустно, что по WTA ударил ковид и потеря места проведения. С другой стороны, есть пример ATP, где им всё удалось – и они даже призовые повысили.

Надеюсь, в следующий раз мы будем лучше готовы. Я знаю, что был ковид. Но, с другой стороны, другие организаторы смогли удержать призовые или даже прибавить. Надеюсь, в следующем году всё будет лучше», — приводит слова Свёнтек Eurosport.uk.