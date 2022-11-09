Доминик Тим опубликовал милые фотографии с прогулки по острову в Германии

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим опубликовал в социальных сетях милые снимки с прогулки по Зюльту – крупному острову в Германии, который находится в Северном море.
Фото: из личного архива Доминика Тима
Фото: из личного архива Доминика Тима
Фото: из личного архива Доминика Тима
Тим принял решение завершить сезон-2022 раньше, чем планировал. Соответствующее заявление он сделал после матча второго круга турнира ATP-500 в Вене (Австрия). Там Тим уступил экс первой ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву. Встреча закончилась со счётом 3:6, 3:6. Австрийский теннисист планировал выступить в квалификации «Мастерса» в Париже, а также на челленджере в Братиславе (Словакия), но отказался от участия в обоих соревнованиях.
Отметим, что по итогам 2022 года Тим вернулся в топ-100 рейтинга ATP. Доминик выпал из сотни после продолжительных проблем со здоровьем.
- 9 ноября 2022
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