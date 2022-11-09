Бычкова: падения для женского тура обычное дело. Они есть у тех же Касаткиной и Соболенко

Бывшая российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировала титул француженки Каролин Гарсии на Итоговом чемпионате WTA – 2022. В решающем матче Гарсия обыграла белоруску Арину Соболенко.

«Гарсия в начале сезона испытывала какие-то трудности с преодолением. Падения для женского тура обычное дело. Они есть у той же Дарьи Касаткиной, Арины Соболенко и так далее. Можно тыкать пальцем, и почти во всех попадёшь, кто был в десятке, однажды выпадал из неё, а потом поднимался и оказывался там, где и положено быть. Гарсия была фаворитом турнира, не потому что я сомневалась в Иге Свёнтек, она провела блестящий сезон, но, видимо, подустала к концу года», — приводит слова Бычковой телеграм-канал «Радио «Движение».