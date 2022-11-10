Глава WTA прокомментировал низкую посещаемость Итогового турнира

Глава WTA Стив Саймон прокомментировал низкую посещаемость Итогового чемпионата WTA, который прошёл в Форт-Уэрте (Техас, США) вместо Шэньчжэня (Китай).
Напомним, согласно контракту со спонсором Gemdale, соревнования должны были 10 лет проходить в Шэньчжэне начиная с 2019 года. Однако в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса, в 2021-м правила правительства Китая также не позволяли провести массовые мероприятия, и его перенесли в Гвадалахару (Мексика). В текущем сезоне Итоговый чемпионат не проводился в Шэньчжэне из-за решения WTA вывести все турниры из Китая из-за скандала с теннисисткой Пэн Шуай.
«Мы остаёмся непоколебимыми и стоим на своей позиции, мы не поступимся нашими принципами. Ситуация никак не изменилась, мы остались там, где были. Конечно, если Китай что-то придумает, мы будем готовы рассмотреть варианты. Но пока ничего такого не было. Надеюсь, мы сможем найти выход из этой ситуации.
С другой стороны, мы понимаем, что проведение финала WTA в разных городах – ненадёжное решение. Если ситуация с Китаем не изменится, нам нужно будет заключить новое многолетнее соглашение, это необходимо нашему бизнесу», — приводит слова Саймона New York Times.
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