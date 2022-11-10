«Спасибо, Giorgio Armani». Рублёв показал, в каком образе пойдёт на гала-вечер в Турине

Олимпийский чемпион 2022 года в миксте, седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв опубликовал в социальных сетях фото с примерки костюма для гала-вечера, посвящённого старту Итогового чемпионата ATP – 2022. Соревнования пройдут с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

«Готовимся к гала-вечеру Итогового турнира, спасибо, Giorgio Armani», — подписал фото Рублёв.

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Помимо Рублёва, за титул в Турине поборются испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас, россиянин Даниил Медведев, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц.

Действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP является немец Александр Зверев, пропустивший вторую часть сезона из-за серьёзной травмы, полученной на «Ролан Гаррос».