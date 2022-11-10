«Спасибо, Giorgio Armani». Рублёв показал, в каком образе пойдёт на гала-вечер в Турине

Олимпийский чемпион 2022 года в миксте, седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв опубликовал в социальных сетях фото с примерки костюма для гала-вечера, посвящённого старту Итогового чемпионата ATP – 2022. Соревнования пройдут с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).
«Готовимся к гала-вечеру Итогового турнира, спасибо, Giorgio Armani», — подписал фото Рублёв.
Фото: из личного архива Андрея Рублёва
Фото: из личного архива Андрея Рублёва
Помимо Рублёва, за титул в Турине поборются испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас, россиянин Даниил Медведев, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц.
Действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP является немец Александр Зверев, пропустивший вторую часть сезона из-за серьёзной травмы, полученной на «Ролан Гаррос».
- 10 ноября 2022
-
00:35
-
00:01
- 9 ноября 2022
-
23:27
-
22:43
-
22:30
-
22:09
-
21:44
-
20:58
-
20:51
-
20:35
-
20:24
-
19:57
-
19:56
-
19:41
-
18:59
-
18:33
-
17:52
-
17:05
-
16:13
-
16:05
-
16:01
-
15:52
-
15:31
-
15:15
-
14:29
-
13:35
-
12:01
-
11:26
-
11:14
-
11:01
-
10:14
-
10:01
-
09:33
-
09:31
-
09:06