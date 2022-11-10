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Тренер Медведева выложил свежее фото с Даниилом с корта Итогового турнира ATP

Тренер Медведева выложил свежее фото с Даниилом с корта Итогового турнира ATP
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Французский специалист Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Он показал фотографию с подопечным. На снимке, сделанном на корте в Турине (Италия), где с 13 по 20 ноября пройдёт Итоговый чемпионат ATP, Сервара находится слева, Медведев — справа.

Фото: из личного архива жиля сервара

Помимо Медведева, на турнире выступят его соотечественник Андрей Рублёв, серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц.

В 2021 году Итоговый турнир ATP выиграл немецкий теннисист Александр Зверев. В финале он в двух сетах победил Медведева. Зверев не играл с июня, после того как получил тяжёлую травму ноги в полуфинале «Ролан Гаррос» с Надалем.

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