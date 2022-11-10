Гарбинье Мугуруса выложила фото из тренажёрного зала, показав свою нынешнюю форму
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, сделанную в тренажёрном зале. На снимке можно оценить текущую физическую форму Мугурусы.
Фото: из личного архива гарбинье мугурусы
В последние два сезона 29-летняя Гарбинье Мугуруса не может пройти дальше четвёртого круга на турнирах «Большого шлема». Она добивалась этого дважды, а именно на Открытом чемпионате Австралии 2021 года и на Открытом чемпионате США того же года. Её последний выход в финал на ТБШ состоялся на Australian Open — 2020.
Ранее 21-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова выложила селфи из тренажёрного зала.
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