Вероника Кудерметова показала, как отдыхает после победы на Итоговом в парах. Фото

Российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Кудерметова, которая в минувшие выходные одержала победу на Итоговом чемпионате WTA, показала фотографию с отдыха. На снимке спортсменка изображена с кокосом.

Фото: из личного архива вероники кудерметовой

В финале Итогового турнира WTA, который прошёл в городе Форт-Уэрте (штат Техас, США), Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, напарница россиянки, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, [11:9]. Напомним, что одиночном разряде на Итоговом чемпионате WTA победу одержала Каролин Гарсия из Франции. В финале она в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.