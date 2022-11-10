Патрик Макинрой предположил, что Джокович победил бы Руне в пятисетовом финале в Париже
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Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой предположил, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович обыграл бы 19-летнего датчанина Хольгера Руне в финале хардового «Мастерса» в Париже (Франция), если бы это был пятисетовый матч, то есть если бы для победы нужно было выиграть три партии. Напомним, Руне обыграл Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 7:5.
«Давайте говорить откровенно: если бы матч состоял из пяти сетов… Новак проиграл всего два-три матча в последних двух сетах», — написал Патрик Макинрой на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Таким образом, 35-летнему Новаку Джоковичу не удалось защитить титул на «Мастерсе» в Париже.
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