Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Американский журналист: нежелание Джоковича прививаться — самая важная тема. Он же лучший

Американский журналист: нежелание Джоковича прививаться — самая важная тема. Он же лучший
Комментарии

Американский журналист Бен Ротенберг высказался о нежелании 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича прививаться от коронавирусной инфекции. Напомним, по этой причине 35-летний Джокович в сезоне-2022 пропустил несколько турниров, в том числе два турнира «Большого шлема», а именно Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США.

«Нравится вам или нет, что Джокович сопротивляется прививке, но это самая важная тема в мужском теннисе, поскольку он по-прежнему лучший. И тур становится совершенно иным, если он выступает по сокращённому календарю, как в этом случае», — приводит слова Бена Ротенберга издание Tennis World USA, ссылаясь на его подкаст.

У вундеркинда, одолевшего Джоковича, полно хейтеров! Самые эпатажные выходки Руне на корте У вундеркинда, одолевшего Джоковича, полно хейтеров! Самые эпатажные выходки Руне на корте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022