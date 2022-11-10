Американский журналист: нежелание Джоковича прививаться — самая важная тема. Он же лучший

Американский журналист Бен Ротенберг высказался о нежелании 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича прививаться от коронавирусной инфекции. Напомним, по этой причине 35-летний Джокович в сезоне-2022 пропустил несколько турниров, в том числе два турнира «Большого шлема», а именно Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США.

«Нравится вам или нет, что Джокович сопротивляется прививке, но это самая важная тема в мужском теннисе, поскольку он по-прежнему лучший. И тур становится совершенно иным, если он выступает по сокращённому календарю, как в этом случае», — приводит слова Бена Ротенберга издание Tennis World USA, ссылаясь на его подкаст.