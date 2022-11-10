Рафаэль Надаль назвал главных фаворитов ЧМ-2022 по футболу
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, какие сборные, по его мнению, имеют наилучшие шансы выиграть чемпионат мира 2022 года по футболу. Турнир пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
«Сложный вопрос. По поводу чемпионата мира сложно что-то предсказывать. Я бы сказал, что фавориты — Бразилия, Аргентина, Франция, Германия, Португалия и Испания. Игр будет много, но это фавориты. Хотя всегда есть шанс, что кто-то преподнесёт сюрприз», — приводит слова Надаля Sportskeeda.
Действующим чемпионом мира является сборная Франции. В финале ЧМ-2018 в «Лужниках» в Москве французы обыграли Хорватию со счётом 4:2. Это второй титул Франции на ЧМ после победы в 1998 году.
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