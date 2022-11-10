Елена Рыбакина и Вероника Кудерметова попали в топ-3 по числу эйсов в сезоне-2022

Чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, заняла второе место в списке теннисисток, закончивших сезон с наибольшим количеством эйсов. У неё 370 подач навылет. Третьей стала россиянка Вероника Кудерметова (265).

Первое место в рейтинге заняла победительница Итогового чемпионата WTA Каролин Гарсия (394).

Лидеры WTA по числу эйсов в сезоне-2022 (топ-10)

1. Каролин Гарсия (Франция) — 394 эйса.

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 370.

3. Вероника Кудерметова (Россия) — 265.

4. Каролина Плишкова (Чехия) — 259.

5. Людмила Самсонова (Россия) — 255.

6. Арина Соболенко (Беларусь) — 249.

7. Мария Саккари (Греция) — 249.

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 241.

9. Екатерина Александрова (Россия) — 233.

10. Петра Квитова (Чехия) — 225.