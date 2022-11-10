Рафаэль Надаль назвал своего главного соперника в карьере
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что считает экс-лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича своим главным соперником. Джокович 21 раз побеждал на мэйджорах.
«Мой главный соперник — Новак Джокович. В конце концов, он ближе всех ко мне по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». И всё это время, что мы играем друг с другом, вся наша история… Из всех выступающих ныне игроков самый опасный соперник, без сомнения, — это Новак», — приводит слова Надаля Sportskeeda.
Джокович и Надаль сыграли друг с другом 59 матчей в рамках ATP. 30 встреч выиграл Новак, 29 — Рафаэль. В настоящий момент они оба готовятся к Итоговому турниру ATP в Турине.
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