Ольховский оценил жеребьёвку Итогового турнира. Медведев и Рублёв попали в одну группу

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал итоги жеребьёвки Итогового турнира ATP. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в одну группу с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом.
«У Медведева и Рублёва очень сложная группа! Все – претенденты на выход в полуфинал. На мой взгляд, другая группа слабее. Сложно оценить перспективы на выход из группы. Циципас сейчас в неплохой форме, Джокович играет, Медведев, Рублёв. Все сейчас на подъёме. Попасть в одну группу… Это жеребьёвка.
Шансы оценивать не буду, они есть и у того и у другого. Всё зависит от того, как будут играть. Я уже говорил, что по уровню игры и Медведев, и Рублёв способны выйти в полуфинал и дальше», – сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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