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В ФТР оценили шансы Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Итоговом турнире АТР в Турине

В ФТР оценили шансы Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Итоговом турнире АТР в Турине
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал итоги жеребьёвки Итогового турнира ATP. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в одну группу с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом.

«Каждый матч в группе, где есть наши ребята, будет иметь свою изюминку, учитывая и борьбу за выход в полуфиналы, и историю предыдущих противостояний. Думаю, что каждый из игроков имеет шансы на выход из группы. Нам предстоит увидеть увлекательный теннис в Турине.

Кто является фаворитом второй группы? Фавориты остаются на бумаге до момента выхода на корт. Можно сколько угодно заниматься прогнозами, но всё решается на корте и зависит от множества мелких нюансов игры», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Турнирная сетка
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