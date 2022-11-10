Виктор Янчук назвал неудачной жеребьёвку Итогового турнира АТР для Медведева и Рублёва

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал итоги жеребьёвки Итогового турнира ATP. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в одну группу с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом.
«Неудачная жеребьёвка. И Циципас, и Джокович в хорошей форме находятся, чего не скажешь о наших теннисистах. То, как они играли, – не лучший теннис, относительно своих возможностей. Им придётся туго и трудно, но всё равно будет интересно. Будут драться, оба с характерами. Теннис будет искромётный. Чем это кончится, мне трудно сказать.
«У наших поменьше шансов, чем у соперников. Слишком мало времени, чтобы выйти на пик формы. Но будем надеяться на лучшее. Тут и психологические моменты вмешаются, и круговая система. Но, думаю, хоть бы один вышел на первое место и обеспечил игры в полуфинале и финале. Такая стоит задача. Вдвоём Медведев и Рублёв первые два места не займут, очень малая вероятность. Скорее всего, будем бороться за одно.
В группе круговая система, могут быть переплетения. Будем надеяться на удачу, характер и мотивацию наших ребят. Хотя у Джоковича бог какая мотивация! Он должен догнать Надаля по количеству выигранных турниров», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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