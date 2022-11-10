Финалистка US Open Фернандес выиграла два сета со счётом 6:0 у 28-й ракетки мира

Финалистка Открытого чемпионата США — 2021, канадская теннисистка Лейла Фернандес (40-й номер мирового рейтинга) разгромила представительницу Италии Мартину Тревизан (28-я ракетка мира) в матче групповой стадии Кубка Билли Джин Кинг. Продолжительность матча составила 45 минут.

Фернандес одержала победу со счётом 6:0, 6:0. Канадка выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов. На счету Мартины Тревизан один эйс, ни одной ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

До этого соотечественница Фернандес Бьянка Андрееску оказалась сильнее итальянки Элизабетты Коччаретто — 7:6 (7:3), 6:3. Таким образом, сборная Канады переиграла Италию в командном соревновании.