Финалистка US Open Фернандес выиграла два сета со счётом 6:0 у 28-й ракетки мира
Поделиться
Финалистка Открытого чемпионата США — 2021, канадская теннисистка Лейла Фернандес (40-й номер мирового рейтинга) разгромила представительницу Италии Мартину Тревизан (28-я ракетка мира) в матче групповой стадии Кубка Билли Джин Кинг. Продолжительность матча составила 45 минут.
Фернандес одержала победу со счётом 6:0, 6:0. Канадка выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов. На счету Мартины Тревизан один эйс, ни одной ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.
До этого соотечественница Фернандес Бьянка Андрееску оказалась сильнее итальянки Элизабетты Коччаретто — 7:6 (7:3), 6:3. Таким образом, сборная Канады переиграла Италию в командном соревновании.
Комментарии
- 10 ноября 2022
-
17:58
-
17:51
-
17:36
-
17:18
-
16:40
-
16:20
-
16:10
-
16:09
-
16:01
-
15:45
-
15:24
-
15:19
-
15:13
-
15:01
-
12:01
-
11:46
-
11:22
-
11:01
-
10:16
-
09:11
-
09:02
-
08:45
-
08:36
-
08:15
-
07:54
-
07:33
-
01:19
-
00:35
-
00:01
- 9 ноября 2022
-
23:27
-
22:43
-
22:30
-
22:09
-
21:44
-
20:58
Партнерский контент