Участник молодёжного Итогового: Надаль на грунте — моя следующая цель в списке побед
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20-летний швейцарский теннисист Доминик Штрикер (111-я ракетка мира), выступающий на молодёжном Итоговом турнире, высказался об обладателе 22 титулов турниров «Большого шлема» испанце Рафаэле Надале.
«Я бы сказал, что следующая моя цель в списке побед — Рафаэль Надаль на грунте. Мне кажется, это то, чего хотел бы абсолютно каждый игрок», — цитирует Штрикера пресс-служба ATP.
На молодёжном Итоговом турнире Штрикер уже успел одолеть представителя Великобритании Джека Дрэйпера и итальянца Лоренцо Музетти. Отметим, что за два матча швейцарец провёл восемь cетов (прим. — на молодёжном Итоговом необходимо выиграть четыре гейма), в которых сыграл восемь тай-брейков. С Дрэйпером он расправился в трёх партиях, а с Музетти — в пяти.
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