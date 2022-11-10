Определился соперник Рафаэля Надаля по первому матчу Итогового турнира ATP

Стало известно расписание первого игрового дня Итогового турнира ATP. Испанец Рафаэль Надаль сразится с представителем США Тейлором Фритцем (не раньше 23:00 мск), а норвежец Каспер Рууд поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (не раньше 16:00 мск). Встречи состоятся 13 ноября.
Первыми на корт выйдут Марсело Аревало/Жан-Жюльен Роже и Ллойд Гласспул и Харри Хелиоваара. После них пройдёт матч Каспера Рууда и Феликса Оже-Альяссима.
Вечернюю сессию откроет парная встреча Раджив Рам/Джо Солсбери — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос. Далее сойдутся Рафаэль Надаль и Тейлор Фритц.
Итоговый турнир ATP пройдёт с 13 по 20 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $ 14 750 000. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев, который в 2021 году в финале одолел россиянина Даниила Медведева.
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