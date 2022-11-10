Рафаэль Надаль ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
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Победитель Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль рассказал, думает ли он о завершении профессиональной карьеры.
«Думал ли о завершении карьеры? Я счастлив играть в теннис. Я по-прежнему сохраняю любовь к спорту, страсть. Если моё тело позволяет, я продолжу получать удовольствие от своей повседневной карьеры профессионального теннисиста, но также пришло время подумать о других вещах. Пока я всё ещё испытываю удовлетворение и страсть к теннису», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.
Соперниками Надаля по группе на Итоговом турнире ATP станут представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, норвежец Каспер Рууд и американец Тейлор Фритц. Первый матч испанский теннисист проведёт 13 ноября с представителем США.
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