Чемпионка Итогового Каролин Гарсия рассказала о самых важных моментах сезона

Французская теннисистка Каролин Гарсия поделилась мыслями об результатах сезона после победы на Итоговом турнире WTA.
«Победа на Итоговом — самый значимый момент в этом сезоне? Трудно выбрать, потому что в решающие моменты всё имеет огромное значение. Победа в Бад-Хомбурге очень много значит. Поверьте, очень много. У меня были проблемы по ходу турнира, пришлось отыгрывать матчболы Ализе Корне, а матч с Андрееску складывался по безумному сценарию.
Я столько лет не выходила в финал, не выигрывала титул. Это стало большим достижением для меня, для команды. Это доказательство эффективности нашей работы. В Варшаве я впервые обыграла № 1. Это много значило, потому что я впервые это сделала после стольких лет в туре», — цитирует Гарсию пресс-служба WTA.
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