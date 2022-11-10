Каролин Гарсия: на данный момент скорее выиграю ТБШ, чем стану первой в мире

Чемпионка Итогового турнира WTA представительница Франции Каролин Гарсия рассказала о планах на сезон-2022/2023.



«В прошлом у меня были хорошие результаты, я стояла в топ-4, но следующий год получился тяжёлым. Это был хороший урок, и я хочу лучше с этим справляться. Думаю, за эти пять лет я очень выросла. Конечно, мы всё равно будем допускать ошибки, но мы стараемся, чтобы их было как можно меньше, и стремимся быстро учиться. Я очень хочу сосредоточиться на будущем, наслаждаться настоящим, понять, что могу улучшить в своей игре, физподготовке, психологии. Я уверена, что во многом могу прибавить.



Этот год принёс полезный опыт ежедневной работы. С каждым днём она приносила свои плоды. Я хочу сохранить такой настрой. К чему я сейчас ближе: к победе на «Большом шлеме» или к первой строчке рейтинга? К «Шлемам». Ига далеко впереди», — цитирует Гарсию пресс-служба WTA.