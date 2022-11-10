Надаль назвал самый важный момент текущего сезона

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль поделился эмоциями от текущего сезона.

«Каждый титул уникален, каждый момент вам нравится по-своему. В этом году я пережил захватывающие моменты, выиграв Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». Это был очень хороший год, но в то же время трудный, так как у меня были физические проблемы. Но, если рассматривать всё это в контексте, это был незабываемый год. Я выиграл 22-й титул «Большого шлема» на «Ролан Гаррос», самый важный и незабываемый момент для меня из-за всех проблем, связанных с турниром», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

На Итоговом турнире ATP Рафаэль Надаль выступит в группе с Каспером Руудом, Тейлором Фритцем и Феликсом Оже-Альяссимом.