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Бенуа Пэр: это был не мой год, но когда я здоров, могу показывать отличные результаты

Бенуа Пэр: это был не мой год, но когда я здоров, могу показывать отличные результаты
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Французский теннисист Бенуа Пэр (179-й номер мирового рейтинга) высказался об итогах сезона.

«Это точно был не мой год! Я рискнул приехать на челленджер в Японию, зная, что у меня есть физические проблемы, и вчера после матча у меня снова сильно заболело запястье. Я хотел попробовать сыграть, но в итоге боль оказалась слишком сильной.

Последние несколько недель всё равно принесли много позитива. Когда я здоров и мотивирован, могу показывать отличные результаты. Я хочу хорошо подготовиться к 2023 году, чтобы вернуть себе рейтинг и играть на турнирах, о которых мечтаю! Этот год многому меня научил. С нетерпением жду 2023-го. Спасибо вам за поддержку в трудные моменты, надеюсь, что впереди нас ждёт только позитив!» — написал теннисист в социальных сетях.

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