Вторая ракетка мира Жабер поделилась свежими фото с мероприятия в Саудовской Аравии

Финалистка Открытого чемпионата США, представительница Туниса Онс Жабер опубликовала свежие фотографии в социальных сетях с форума в Саудовской Аравии.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОНС ЖАБЕР

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОНС ЖАБЕР

«Очень важный момент по участию в форуме, когда у меня была возможность поговорить о расширении прав и возможностей женщин и трансформации поколений. Спасибо организаторам за то, что пригласили меня поделиться своей историей на главной сцене и попросили возглавить перемены в регионе», — написала тунисская теннисистка в социальных сетях.

Напомним, в прошедшем сезоне Онс Жабер вышла в финал Уимблдона и US Open, однако в обоих случаях не смогла дотянуться до титула. Тунисская теннисистка закончила год в качестве второй ракетки мира. На Итоговом турнире Жабер не вышла из группы.