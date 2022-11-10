Вторая ракетка мира Жабер поделилась свежими фото с мероприятия в Саудовской Аравии

Финалистка Открытого чемпионата США, представительница Туниса Онс Жабер опубликовала свежие фотографии в социальных сетях с форума в Саудовской Аравии.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОНС ЖАБЕР
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОНС ЖАБЕР
«Очень важный момент по участию в форуме, когда у меня была возможность поговорить о расширении прав и возможностей женщин и трансформации поколений. Спасибо организаторам за то, что пригласили меня поделиться своей историей на главной сцене и попросили возглавить перемены в регионе», — написала тунисская теннисистка в социальных сетях.
Напомним, в прошедшем сезоне Онс Жабер вышла в финал Уимблдона и US Open, однако в обоих случаях не смогла дотянуться до титула. Тунисская теннисистка закончила год в качестве второй ракетки мира. На Итоговом турнире Жабер не вышла из группы.
- 10 ноября 2022
-
22:27
-
21:57
-
21:30
-
20:59
-
20:44
-
20:17
-
19:53
-
19:10
-
19:02
-
18:46
-
18:15
-
17:58
-
17:51
-
17:36
-
17:18
-
16:40
-
16:20
-
16:10
-
16:09
-
16:01
-
15:45
-
15:24
-
15:19
-
15:13
-
15:01
-
12:01
-
11:46
-
11:22
-
11:01
-
10:16
-
09:11
-
09:02
-
08:45
-
08:36
-
08:15